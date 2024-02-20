Тышлек (Папуш) Василиса Евсеевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Папуш Евсей
Дочь: Акелина Спиридоновна
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Сын: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Дочь: Дардур Андилина Спиридоновна
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Дочь: София Спиридоновна
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Дочь: Сарра Спиридоновна
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Сын: Тышлек Евсей / Елисей / Спиридонович
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Сын: Тышлек Гагуц Георгий Спиридонович
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Сын: Тышлек Гагуц Юрий Спиридонович
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Дочь: Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Дочь: Александра Спиридоновна
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин
Сын: Тышлек Гагуц Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Тышлек Спиридон Косьмин