Дардур (Тышлек Гагуц) Андилина Спиридоновна
Место рожденияс Кр. Поляна Донецкой обл.
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Тышлек Спиридон Косьмин
Мать: Тышлек Василиса Евсеевна
с Кр. Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Балабан Хубус Мария Николаевна
Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович
с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Чорабай Сара Николаевна
Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович
с Кр Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Фонотова Вимитрака Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович
С кР пОЛЯНА дОНЕЦКОЙ ОБЛ.
Бракосочетание
Неизвестно
с Кр. Поляна
Смерть
Неизвестно
с Кр. Поляна Донецкой обл.
Похороны
Неизвестно
с Кр. Поляна