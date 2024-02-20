Дардур (Тышлек Гагуц) Андилина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДардур (Тышлек Гагуц) Андилина Спиридоновна

Дардур (Тышлек Гагуц) Андилина Спиридоновна

Место рождения

с Кр. Поляна Донецкой обл.

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Тышлек Спиридон Косьмин

Мать: Тышлек Василиса Евсеевна

с Кр. Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Балабан Хубус Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович

с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Чорабай Сара Николаевна

Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович

с Кр Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Фонотова Вимитрака Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Дардур Николай Михайлович

С кР пОЛЯНА дОНЕЦКОЙ ОБЛ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дардур Николай Михайлович

с Кр. Поляна
Смерть
Неизвестно
с Кр. Поляна Донецкой обл.
Похороны
Неизвестно
с Кр. Поляна
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close