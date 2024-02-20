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Дардур Николай Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Дардур Михаил Лефтерович

Мать: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Балабан Хубус Мария Николаевна

Мать ребёнка: Дардур Андилина Спиридоновна

с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Чорабай Сара Николаевна

Мать ребёнка: Дардур Андилина Спиридоновна

с Кр Поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Фонотова Вимитрака Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Дардур Андилина Спиридоновна

С кР пОЛЯНА дОНЕЦКОЙ ОБЛ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дардур Андилина Спиридоновна

с Кр. Поляна
Смерть
1989
с Кр. поляна Донецкой обл.
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно
с Кр. Поляна
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