Балабан Хубус (Дардур) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабан Хубус (Дардур) Мария Николаевна

Место рождения

с Кр поляна Донецкой обл.

Дата рождения

1925

Дата смерти

05.07.2021

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Дардур Николай Михайлович

Мать: Дардур Андилина Спиридоновна

с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
11.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабан Хубус Иван Балабан

с Кр Поляна Дон. обл.
Рождение ребёнка
18.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабан Хубус Иван Балабан

с Кр Поляна Дон. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабан Хубус Иван Балабан

с Кр Поляна Дон. обл.
Смерть
05.07.2021
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