Балабан Хубус (Дардур) Мария Николаевна
Место рожденияс Кр поляна Донецкой обл.
Дата рождения1925
Дата смерти05.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
11.06.1948
с Кр Поляна Дон. обл.
Рождение ребёнка
18.01.1954
с Кр Поляна Дон. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
с Кр Поляна Дон. обл.
Смерть
05.07.2021