Фонотова Вимитрака (Дардур) Любовь Николаевна
Место рожденияС кР пОЛЯНА дОНЕЦКОЙ ОБЛ.
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
С кР пОЛЯНА дОНЕЦКОЙ ОБЛ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фонотов Вимитрака Иван Афанасевич
с Кр Поляна Дон. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фонотов Вимитрака Иван Афанасевич
с Кр Поляна Дон. обл.
Смерть
Неизвестно
, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с. Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
с Кр. Поляна Донецкой обл,