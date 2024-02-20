Фонотова Вимитрака (Дардур) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотова Вимитрака (Дардур) Любовь Николаевна

Место рождения

С кР пОЛЯНА дОНЕЦКОЙ ОБЛ.

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Дардур Николай Михайлович

Мать: Дардур Андилина Спиридоновна

С кР пОЛЯНА дОНЕЦКОЙ ОБЛ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фонотов Вимитрака Иван Афанасевич

с Кр Поляна Дон. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фонотов Вимитрака Иван Афанасевич

с Кр Поляна Дон. обл.
Смерть
Неизвестно
, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с. Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
с Кр. Поляна Донецкой обл,
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