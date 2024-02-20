Дардур Михаил Лефтерович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения1857
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1857
Отец: Дардур Лефтер Михайлович
Мать: Дардур Ирина Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1882
Жена: Дардур Сарра Степановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна
с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Дардур Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: Аягут Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-3,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
19.11.1899
Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна
Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Варья Михайловна
Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна
с Кр Поляна Дон обл.
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: Перескокова Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
20.06.1907
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
1947
Украина Донецкая обл.с Красная поляна