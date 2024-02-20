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Дардур Михаил Лефтерович

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

1857

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Дардур Лефтер Михайлович

Мать: Дардур Ирина Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1882

Жена: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1889

Сын: Дардур Степан Михайлович

Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна

с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Дардур Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: Аягут Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-3,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
19.11.1899

Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Мария Михайловна

Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Варья Михайловна

Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна

с Кр Поляна Дон обл.
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
28.01.1905

Дочь: Перескокова Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
20.06.1907

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
1947
Украина Донецкая обл.с Красная поляна
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