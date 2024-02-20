Фонотова Саркиц (Дардур) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотова Саркиц (Дардур) Ирина Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Дардур Михаил Лефтерович

Мать: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.07.1917

Сын: Фонотов Саркиц Ива Иванович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Фита Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович

с Кр Поляна Дон. обл.
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович

с Кр Поляна Дон. обл.
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нузолёва Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович

с Кр Поляна Дон. обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
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