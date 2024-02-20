Фонотова Саркиц (Дардур) Ирина Михайловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1895
Отец: Дардур Михаил Лефтерович
Мать: Дардур Сарра Степановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.07.1917
Сын: Фонотов Саркиц Ива Иванович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Фита Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович
с Кр Поляна Дон. обл.
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович
с Кр Поляна Дон. обл.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нузолёва Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович
с Кр Поляна Дон. обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно