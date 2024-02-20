Фонотов Саркиц Ива Иванович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения04.07.1917
Дата смертиПосле 1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
04.07.1917
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Военная служба
С 15.10.1937 по 09.11.1960
Призван Старокерменчикским РВК Сталинской обл.,УССР,Капитан тех.сл.ВВС КА, в/ч 600 трап ОСНАЗ,162 равп,9 завп МВО, 600 трап ОСНАЗ 4 авд ОСНАЗ ВВС КА Калининский ВО
ЦАМО РФ ,шк-679,ящ-12
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Анна
г Москва
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Анна
г Москва
Военная награда
15.08.1944
ВВС КА ,приказ № 49/н о награждении орденом «Красной Звезды»
ЦАМО РФ шкаф-91,ящ-23.
Военная награда
30.09.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Японией»
ЦАМО РФ шк-91,ящ-23
Военная награда
06.11.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ,шк-91,ящ-23
Военная награда
1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ, Ф - 33-44677-576
Военная награда
21.08.1953
Указ ПВС СССР о награждении орденом «Красной Звезды»
ЦАМО РФ , шк-91,ящ-23
Похороны
После 1986
УССР г Донецк
Смерть
После 1986
УССР г Донецк