Фонотов Саркиц Ива Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотов Саркиц Ива Иванович

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Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.07.1917

Дата смерти

После 1986

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1917

Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович

Мать: Фонотова Саркиц Ирина Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Военная служба
С 15.10.1937 по 09.11.1960
Призван Старокерменчикским РВК Сталинской обл.,УССР,Капитан тех.сл.ВВС КА, в/ч 600 трап ОСНАЗ,162 равп,9 завп МВО, 600 трап ОСНАЗ 4 авд ОСНАЗ ВВС КА Калининский ВО
ЦАМО РФ ,шк-679,ящ-12
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Анна

г Москва
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонотова Саркиц Анна

г Москва
Военная награда
15.08.1944
ВВС КА ,приказ № 49/н о награждении орденом «Красной Звезды»
ЦАМО РФ шкаф-91,ящ-23.
Военная награда
30.09.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Японией»
ЦАМО РФ шк-91,ящ-23
Военная награда
06.11.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ,шк-91,ящ-23
Военная награда
1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ, Ф - 33-44677-576
Военная награда
21.08.1953
Указ ПВС СССР о награждении орденом «Красной Звезды»
ЦАМО РФ , шк-91,ящ-23
Похороны
После 1986
УССР г Донецк
Смерть
После 1986
УССР г Донецк
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