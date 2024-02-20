Дардур Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДардур Ирина Дмитриевна

Дардур Ирина Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: ?

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Дардур Федор Лефтерович

Отец ребёнка: Дардур Лефтер Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Зипир Мария Левтеровна

Отец ребёнка: Дардур Лефтер Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1857

Сын: Дардур Михаил Лефтерович

Отец ребёнка: Дардур Лефтер Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дардур Лефтер Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close