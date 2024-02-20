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Дардур Лефтер Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дардур Михаил Юрьевич

Мать: Евдокия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Дардур Федор Лефтерович

Мать ребёнка: Дардур Ирина Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Зипир Мария Левтеровна

Мать ребёнка: Дардур Ирина Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1857

Сын: Дардур Михаил Лефтерович

Мать ребёнка: Дардур Ирина Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дардур Ирина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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