Дардур Лефтер Михайлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1830
Отец: Дардур Михаил Юрьевич
Мать: Евдокия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Дардур Ирина Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Зипир Мария Левтеровна
Мать ребёнка: Дардур Ирина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Дардур Ирина Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дардур Ирина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно