Дардур Михаил Юрьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Александровский уезд с.Большая Каракуба
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиОколо 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1787
Отец: Дардур Юрий Федорович
Мать: Дардур Параскева
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Евдокия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1815
Жена: Евдокия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Евдокия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Евдокия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Евдокия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1847
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /