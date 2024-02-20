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Дардур Михаил Юрьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд с.Большая Каракуба

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Около 1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Дардур Юрий Федорович

Мать: Дардур Параскева

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Дардур Захар Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1815

Жена: Евдокия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дардур Фотий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дардур Федор Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1830

Сын: Дардур Лефтер Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1847
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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