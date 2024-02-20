Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Дардур Захар Михайлович

Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1815

Муж: Дардур Михаил Юрьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дардур Фотий Михайлович

Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дардур Федор Михайлович

Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1830

Сын: Дардур Лефтер Михайлович

Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close