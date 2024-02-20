Евдокия
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1769
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1815
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно