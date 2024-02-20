Дардур Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДардур Федор Михайлович

Дардур Федор Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Дардур Михаил Юрьевич

Мать: Евдокия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Дардур Лазарь Федорович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close