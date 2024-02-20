Дардур Захар Михайлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Дардур Михаил Юрьевич
Мать: Евдокия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Дардур Агафья
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дардур Агафья
Смерть
Неизвестно