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Дардур Захар Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Дардур Михаил Юрьевич

Мать: Евдокия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Дардур Агафья

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дардур Агафья

Смерть
Неизвестно
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