Дардур Параскева
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1761
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Дардур Юрий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд с.Большая Каракуба
Бракосочетание
До 1787
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Дардур Юрий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Дардур Юрий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно