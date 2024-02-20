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Дардур Параскева

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Дардур Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Дардур Юрий Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд с.Большая Каракуба
Бракосочетание
До 1787

Муж: Дардур Юрий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Дардур Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Дардур Юрий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Дардур Христофор Юрьевич

Отец ребёнка: Дардур Юрий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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