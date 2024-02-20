Дардур Христофор Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДардур Христофор Юрьевич

Дардур Христофор Юрьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Дардур Юрий Федорович

Мать: Дардур Параскева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1814
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close