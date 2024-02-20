Дардур Юрий Федорович
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиОколо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Дардур Федор
Мать: ?
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Дардур Параскева
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд с.Большая Каракуба
Бракосочетание
До 1787
Жена: Дардур Параскева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Дардур Параскева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Дардур Параскева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1825
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /