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Дардур Юрий Федорович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Около 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Дардур Федор

Мать: ?

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба-Аргын
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Дардур Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Дардур Параскева

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд с.Большая Каракуба
Бракосочетание
До 1787

Жена: Дардур Параскева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Дардур Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Дардур Параскева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Дардур Христофор Юрьевич

Мать ребёнка: Дардур Параскева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1825
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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