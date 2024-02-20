(Дардур) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дардур) Надежда Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Дардур Михаил Лефтерович

Мать: Дардур Сарра Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1927

Сын: Тохтамиш Панаица Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Тахтамыш Панаица Юрий

с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1929

Сын: Тохтамыш Григорий Юрьевич

Отец ребёнка: Тахтамыш Панаица Юрий

с Кр Поляна Дон обл.
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тахтамыш Панаица Юрий

с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Тахтамыш Панаица Юрий

Смерть
Неизвестно
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