Тахтамыш Панаица Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тахтамыш Панаица Юрий

Место рождения

с Кр Поляна Дон обл.

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

с Кр Поляна Дон обл.
Рождение ребёнка
1927

Сын: Тохтамиш Панаица Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Надежда Михайловна

с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1929

Сын: Тохтамыш Григорий Юрьевич

Мать ребёнка: Надежда Михайловна

с Кр Поляна Дон обл.
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Михайловна

с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно
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