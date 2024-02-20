Тахтамыш Панаица Юрий
Место рожденияс Кр Поляна Дон обл.
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Тохтамиш Панаица Михаил Юрьевич
Мать ребёнка: Надежда Михайловна
с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1929
Сын: Тохтамыш Григорий Юрьевич
Мать ребёнка: Надежда Михайловна
с Кр Поляна Дон обл.
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Михайловна
с Кр поляна Донецкой обл.
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно