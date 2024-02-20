(Дардур) Евдокия Михайловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения20.06.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1907
Отец: Дардур Михаил Лефтерович
Мать: Дардур Сарра Степановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гутов Чалбаш Илья Куприянович
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гутов Чалбаш Илья Куприянович
с Кр Поляна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Авраимова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Гутов Чалбаш Илья Куприянович
с Кр Поляна Дон обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с Кр Поляна Дон. обл.
Похороны
Неизвестно
с Кр Поляна Дон. обл.