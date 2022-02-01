Авраимова (Гутова Чалбаш) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраимова (Гутова Чалбаш) Мария Ильинична

Место рождения

с Кр Поляна Дон обл.

Дата рождения

1938

Дата смерти

01.02.2022

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Гутов Чалбаш Илья Куприянович

Мать: Евдокия Михайловна

с Кр Поляна Дон обл.
Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с Петрикиевка Дон обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.2022
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