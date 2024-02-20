(Тышлек Гагуц) Сарра Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Гагуц) Сарра Спиридоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

22.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1899

Отец: Тышлек Спиридон Косьмин

Мать: Тышлек Василиса Евсеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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