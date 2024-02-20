Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения07.09.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1893
Отец: Тышлек Спиридон Косьмин
Мать: Тышлек Василиса Евсеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тышлек Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1921
Сын: Тышлек Юрий Кузьмич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Липа Кузьминична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Чхан Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Тышлек Гагуц Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Евдокия
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Смерть
Неизвестно