Тышлек Сусания Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Аягут Мария Косьмина
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1855
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Тышлек Гагуц Поликарп Косьмин
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Пелагея Косьмина
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.07.1866
Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Поликарпович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.03.1869
Дочь: Василиса Косьмина
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
06.01.1873
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Кошкер Феодора Косьмина
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно