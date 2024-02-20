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Тышлек Сусания Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Аягут Мария Косьмина

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1855

Муж: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Тышлек Гагуц Поликарп Косьмин

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Пелагея Косьмина

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.07.1866

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Поликарпович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.03.1869

Дочь: Василиса Косьмина

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
06.01.1873

Сын: Тышлек Спиридон Косьмин

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Кошкер Феодора Косьмина

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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