Тышлек Гагуц Поликарп Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Гагуц Поликарп Косьмин

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

21.01.1873

Пол

Мужской

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Мать: Тышлек Сусания Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
21.01.1873
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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