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Аягут (Тышлек Гагуц) Мария Косьмина

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Мать: Тышлек Сусания Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
28.04.1874

Муж: Аягут Александр Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1876

Сын: Аягут Христофор Александрович

Отец ребёнка: Аягут Александр Христофорович

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1883

Сын: Аягут Георгий Александрович

Отец ребёнка: Аягут Александр Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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