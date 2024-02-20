Тышлек Гагуц Дмитрий Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Гагуц Дмитрий Поликарпович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

13.07.1866

Дата смерти

27.05.1868

Пол

Мужской

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1866

Отец: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Мать: Тышлек Сусания Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
27.05.1868
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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