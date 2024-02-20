(Тышлек Гагуц) Василиса Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Гагуц) Василиса Косьмина

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

17.03.1869

Дата смерти

15.07.1873

Пол

Женский

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1869

Отец: Тышлек Гагуц Косьма Павлович

Мать: Тышлек Сусания Васильевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
15.07.1873
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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