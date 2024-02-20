(Тышлек Гагуц) Василиса Косьмина
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения17.03.1869
Дата смерти15.07.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1869
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
15.07.1873
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /