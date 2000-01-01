Суханов Дмитрий Андреев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1828
Отец: Суханов Андрей Васильев
Мать: Суханова Домна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Мать ребёнка: Матрона Политова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Матрона Политова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Политова
Смерть
1853
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния