Суханов Дмитрий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Дмитрий Андреев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1805 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Суханов Андрей Васильев

Мать: Суханова Домна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Суханов Осип Дмитриев

Мать ребёнка: Матрона Политова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Суханов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Матрона Политова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Политова

Смерть
1853
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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