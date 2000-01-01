Суханов Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Андрей Васильев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Суханов Василий Фёдоров

Мать: Суханова Авдотья Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфилова Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Суханов Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Суханов Арефий Андреев

Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Суханов Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Домна Иванова

Смерть
Неизвестно
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