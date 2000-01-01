Суханов Андрей Васильев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1806
Отец: Суханов Василий Фёдоров
Мать: Суханова Авдотья Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфилова Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Мать ребёнка: Суханова Домна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Домна Иванова
Смерть
Неизвестно