Суханов Фёдор Андреев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1844
Отец: Суханов Андрей Васильев
Мать: Суханова Домна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
20.01.1863
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.
Мать ребёнка: Суханова Матрона Михайлова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1877 ст.
Мать ребёнка: Суханова Матрона Михайлова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Суханова Матрона Михайлова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно