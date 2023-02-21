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Суханов Фёдор Андреев

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: Суханов Андрей Васильев

Мать: Суханова Домна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
20.01.1863

Жена: Суханова Матрона Михайлова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.

Сын: Суханов Филипп Фёдоров

Мать ребёнка: Суханова Матрона Михайлова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1877 ст.

Сын: Суханов Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Суханова Матрона Михайлова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Суханова Матрона Михайлова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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