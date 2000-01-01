Суханова Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханова Домна Иванова

Суханова Домна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфилова Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Суханов Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Суханов Арефий Андреев

Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Суханов Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Андрей Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close