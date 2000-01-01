Суханова Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфилова Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Отец ребёнка: Суханов Андрей Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно