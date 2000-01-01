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Суханов Арефий Андреев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Суханов Андрей Васильев

Мать: Суханова Домна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
31.01.1854

Жена: Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
03.11.1861

Сын: Суханов Михаил Арефьев

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1864

Сын: Суханов Дмитрий Арефьев

Мать ребёнка: Прасковья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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