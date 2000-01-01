Суханов Арефий Андреев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1835
Отец: Суханов Андрей Васильев
Мать: Суханова Домна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
31.01.1854
Жена: Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
03.11.1861
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1864
Мать ребёнка: Прасковья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно