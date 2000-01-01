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Суханов Дмитрий Арефьев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

11.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1864

Отец: Суханов Арефий Андреев

Мать: Прасковья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1890 ст.

Сын: Суханов Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: Суханова Акилина Павлова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Акилина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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