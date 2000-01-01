Суханов Дмитрий Арефьев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения11.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1864
Отец: Суханов Арефий Андреев
Мать: Прасковья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1890 ст.
Мать ребёнка: Суханова Акилина Павлова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Акилина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно