Суханов Фёдор Дмитриев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения14.02.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1890 ст.
Отец: Суханов Дмитрий Арефьев
Мать: Суханова Акилина Павлова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1913 ст.
Мать ребёнка: Суханова Анна Григорьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно