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Прасковья Андреева

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
31.01.1854

Муж: Суханов Арефий Андреев

Рождение ребёнка
03.11.1861

Сын: Суханов Михаил Арефьев

Отец ребёнка: Суханов Арефий Андреев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1864

Сын: Суханов Дмитрий Арефьев

Отец ребёнка: Суханов Арефий Андреев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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