Прасковья Андреева
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
31.01.1854
Рождение ребёнка
03.11.1861
Отец ребёнка: Суханов Арефий Андреев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1864
Отец ребёнка: Суханов Арефий Андреев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно