Суханова (Петуненкова) Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Петуненкова) Матрона Михайлова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: Петуненков Михаил

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
20.01.1863

Муж: Суханов Фёдор Андреев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.

Сын: Суханов Филипп Фёдоров

Отец ребёнка: Суханов Фёдор Андреев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1877 ст.

Сын: Суханов Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Суханов Фёдор Андреев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Суханов Фёдор Андреев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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