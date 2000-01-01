Суханова (Петуненкова) Матрона Михайлова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1845
Отец: Петуненков Михаил
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
20.01.1863
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.
Отец ребёнка: Суханов Фёдор Андреев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1877 ст.
Отец ребёнка: Суханов Фёдор Андреев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Суханов Фёдор Андреев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно