Суханов Василий Фёдоров
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1788
Отец: Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов
Мать: Дарья Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: Суханова Авдотья Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Военная служба
1809
Отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно