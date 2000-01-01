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Суханов Василий Фёдоров

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

Вычислено 1751 г.р.

Жена

1782 г.р.

Дети

Вычислено 1806 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов

Мать: Дарья Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Суханов Андрей Васильев

Мать ребёнка: Суханова Авдотья Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Военная служба
1809
Отдан в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно
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