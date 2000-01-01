Матрона Политова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Отец ребёнка: Суханов Дмитрий Андреев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Суханов Дмитрий Андреев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1858