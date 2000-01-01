Матрона Политова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Политова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Суханов Осип Дмитриев

Отец ребёнка: Суханов Дмитрий Андреев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Суханов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Суханов Дмитрий Андреев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Дмитрий Андреев

Смерть
Между 1850 и 1858
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