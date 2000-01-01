Суханов Осип (Иосиф) Дмитриев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1846
Отец: Суханов Дмитрий Андреев
Мать: Матрона Политова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
20.01.1866
Жена: Суханова Анна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1871
Дочь: Степанида Осипова
Мать ребёнка: Суханова Анна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Рождение ребёнка
11.11.1871
Сын: Суханов Фёдор Осипов
Мать ребёнка: Суханова Анна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно