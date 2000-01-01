Суханов Осип (Иосиф) Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Осип (Иосиф) Дмитриев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Суханов Дмитрий Андреев

Мать: Матрона Политова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
20.01.1866

Жена: Суханова Анна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1871

Дочь: Степанида Осипова

Мать ребёнка: Суханова Анна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Рождение ребёнка
11.11.1871

Сын: Суханов Фёдор Осипов

Мать ребёнка: Суханова Анна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Аврамий Осипов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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