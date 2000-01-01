Суханова (Вахтерова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Вахтерова) Анна Иванова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1819 г.р.

Мать

Вычислено 1815 г.р.

Муж

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: Иван Кузьмин

Мать: Авдотья Ермолаева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
20.01.1866

Муж: Суханов Осип Дмитриев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1871

Дочь: Степанида Осипова

Отец ребёнка: Суханов Осип Дмитриев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Рождение ребёнка
11.11.1871

Сын: Суханов Фёдор Осипов

Отец ребёнка: Суханов Осип Дмитриев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Смерть
Неизвестно
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