Суханова (Вахтерова) Анна Иванова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1845
Отец: Иван Кузьмин
Мать: Авдотья Ермолаева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
20.01.1866
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1871
Дочь: Степанида Осипова
Отец ребёнка: Суханов Осип Дмитриев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Рождение ребёнка
11.11.1871
Сын: Суханов Фёдор Осипов
Отец ребёнка: Суханов Осип Дмитриев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Смерть
Неизвестно