Губанкова (Губанкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанкова (Губанкова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Губанков Елисей

Мать: Губанкова ?

Рождение ребёнка
23.02.1924

Дочь: Никитина Валентина

Отец ребёнка: Жилкин Иван

Рождение ребёнка
15.09.1928

Сын: Губанков Николай

Отец ребёнка: Жилкин Иван

Рождение ребёнка
01.06.1930

Сын: Губанков Алексей

Отец ребёнка: Жилкин Иван

Рождение ребёнка
1932

Сын: Жилкин Сергей

Отец ребёнка: Жилкин Иван

Рождение ребёнка
1935

Сын: Жилкин Анатолий

Отец ребёнка: Жилкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилкин Иван

Смерть
1981
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