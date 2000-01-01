Губанкова (Губанкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Губанков Елисей
Мать: Губанкова ?
Рождение ребёнка
23.02.1924
Дочь: Никитина Валентина
Отец ребёнка: Жилкин Иван
Рождение ребёнка
15.09.1928
Сын: Губанков Николай
Отец ребёнка: Жилкин Иван
Рождение ребёнка
01.06.1930
Сын: Губанков Алексей
Отец ребёнка: Жилкин Иван
Рождение ребёнка
1932
Сын: Жилкин Сергей
Отец ребёнка: Жилкин Иван
Рождение ребёнка
1935
Сын: Жилкин Анатолий
Отец ребёнка: Жилкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жилкин Иван
Смерть
1981