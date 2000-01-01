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Жилкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1924

Дочь: Никитина Валентина

Мать ребёнка: Губанкова Мария

Рождение ребёнка
15.09.1928

Сын: Губанков Николай

Мать ребёнка: Губанкова Мария

Рождение ребёнка
01.06.1930

Сын: Губанков Алексей

Мать ребёнка: Губанкова Мария

Рождение ребёнка
1932

Сын: Жилкин Сергей

Мать ребёнка: Губанкова Мария

Рождение ребёнка
1935

Сын: Жилкин Анатолий

Мать ребёнка: Губанкова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанкова Мария

Смерть
1939
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