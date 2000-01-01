Жилкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1924
Дочь: Никитина Валентина
Мать ребёнка: Губанкова Мария
Рождение ребёнка
15.09.1928
Сын: Губанков Николай
Мать ребёнка: Губанкова Мария
Рождение ребёнка
01.06.1930
Сын: Губанков Алексей
Мать ребёнка: Губанкова Мария
Рождение ребёнка
1932
Сын: Жилкин Сергей
Мать ребёнка: Губанкова Мария
Рождение ребёнка
1935
Сын: Жилкин Анатолий
Мать ребёнка: Губанкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губанкова Мария
Смерть
1939