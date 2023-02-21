Жилкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Жилкин Иван

Мать: Губанкова Мария

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