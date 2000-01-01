Губанков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубанков Николай

Губанков Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1928

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1928

Отец: Жилкин Иван

Мать: Губанкова Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close