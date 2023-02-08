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Губанков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1930

Дата смерти

26.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930

Отец: Жилкин Иван

Мать: Губанкова (Губанкова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанкова Зоя

Рождение ребёнка
17.11.1954

Дочь: Татаринова (Губанков) Лидия

Мать ребёнка: Губанкова Зоя

Рождение ребёнка
15.04.1960

Дочь: Титкова (Губанков) Татьянаа

Мать ребёнка: Губанкова Зоя

Смерть
26.11.1989

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