Губанков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1930
Дата смерти26.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930
Отец: Жилкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губанкова Зоя
Рождение ребёнка
17.11.1954
Дочь: Татаринова (Губанков) Лидия
Мать ребёнка: Губанкова Зоя
Рождение ребёнка
15.04.1960
Дочь: Титкова (Губанков) Татьянаа
Мать ребёнка: Губанкова Зоя
Смерть
26.11.1989