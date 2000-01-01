Губанков Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанков Елисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Губанкова ?

Россия
Рождение ребёнка
1887

Сын: Губанков Василий

Мать ребёнка: Губанкова ?

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Третьякова Наталья

Мать ребёнка: Губанкова ?

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Губанкова Мария

Мать ребёнка: Губанкова ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Губанков Григорий

Мать ребёнка: Губанкова ?

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зайцева Клавдия

Мать ребёнка: Губанкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанкова ?

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