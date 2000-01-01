Губанков Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Губанкова ?
Россия
Рождение ребёнка
1887
Сын: Губанков Василий
Мать ребёнка: Губанкова ?
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Третьякова Наталья
Мать ребёнка: Губанкова ?
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Губанкова Мария
Мать ребёнка: Губанкова ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Губанков Григорий
Мать ребёнка: Губанкова ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зайцева Клавдия
Мать ребёнка: Губанкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губанкова ?