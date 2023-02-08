Губанкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губанков Елисей
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Губанкова) Анна
Отец ребёнка: Губанков Елисей
Рождение ребёнка
1887
Сын: Губанков Василий
Отец ребёнка: Губанков Елисей
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Третьякова (Губанкова) Наталья
Отец ребёнка: Губанков Елисей
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Губанкова (Губанкова) Мария
Отец ребёнка: Губанков Елисей
Рождение ребёнка
1898
Сын: Губанков Григорий
Отец ребёнка: Губанков Елисей
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зайцева (Губанкова) Клавдия
Отец ребёнка: Губанков Елисей
Смерть
Неизвестно