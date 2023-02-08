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Губанкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губанков Елисей

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Губанкова) Анна

Отец ребёнка: Губанков Елисей

Рождение ребёнка
1887

Сын: Губанков Василий

Отец ребёнка: Губанков Елисей

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Третьякова (Губанкова) Наталья

Отец ребёнка: Губанков Елисей

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Губанкова (Губанкова) Мария

Отец ребёнка: Губанков Елисей

Рождение ребёнка
1898

Сын: Губанков Григорий

Отец ребёнка: Губанков Елисей

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зайцева (Губанкова) Клавдия

Отец ребёнка: Губанков Елисей

Смерть
Неизвестно

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