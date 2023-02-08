(Губанкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губанкова) Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1885

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Губанков Елисей

Мать: Губанкова ?

Рождение ребёнка
08.01.1905

Сын: Павлов Василий

Отец ребёнка: Павлов Михаил

Рождение ребёнка
1910

Сын: Павлов Евгений

Отец ребёнка: Павлов Михаил

Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Рокицкая (Павлова) Зинаида

Отец ребёнка: Павлов Михаил

Рождение ребёнка
11.07.1921

Сын: Павлов Сергей

Отец ребёнка: Павлов Михаил

Рождение ребёнка
21.12.1923

Сын: Павлов Александр

Отец ребёнка: Павлов Михаил

Рождение ребёнка
07.11.1926

Дочь: Хапкова (Павлова) Анна

Отец ребёнка: Павлов Михаил

Смерть
1950

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