Павлов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Михаил

Павлов Михаил

Место рождения

Россия

Дата рождения

1875

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Павлов Василий

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
08.01.1905

Сын: Павлов Василий

Мать ребёнка: (Губанкова) Анна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Павлов Евгений

Мать ребёнка: (Губанкова) Анна

Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Рокицкая (Павлова) Зинаида

Мать ребёнка: (Губанкова) Анна

Рождение ребёнка
11.07.1921

Сын: Павлов Сергей

Мать ребёнка: (Губанкова) Анна

Рождение ребёнка
21.12.1923

Сын: Павлов Александр

Мать ребёнка: (Губанкова) Анна

Рождение ребёнка
07.11.1926

Дочь: Хапкова (Павлова) Анна

Мать ребёнка: (Губанкова) Анна

Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.