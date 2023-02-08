Павлов Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рождения1875
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Павлов Василий
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
08.01.1905
Сын: Павлов Василий
Мать ребёнка: (Губанкова) Анна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Павлов Евгений
Мать ребёнка: (Губанкова) Анна
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Рокицкая (Павлова) Зинаида
Мать ребёнка: (Губанкова) Анна
Рождение ребёнка
11.07.1921
Сын: Павлов Сергей
Мать ребёнка: (Губанкова) Анна
Рождение ребёнка
21.12.1923
Сын: Павлов Александр
Мать ребёнка: (Губанкова) Анна
Рождение ребёнка
07.11.1926
Дочь: Хапкова (Павлова) Анна
Мать ребёнка: (Губанкова) Анна
Смерть
1942